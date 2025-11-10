Un obispo español es investigado por el Vaticano por acusaciones de pederastia

El periódico, que ha tenido acceso a la denuncia enviada por la víctima al Vaticano y asegura que la investigación ya ha comenzado, según fuentes eclesiales, subraya que es la primera vez que en España se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado por un delito de pederastia.

Los abusos ocurrieron, según la denuncia, cuando Zornoza, de 76 años, era sacerdote en la diócesis de Getafe (Madrid) y dirigía el seminario.

En la carta enviada al Vaticano, la víctima relata que los abusos comenzaron en 1994, cuando él tenía 14 años, y se prolongaron hasta que cumplió los 21.

“Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, escribe el denunciante.

“Terapia de conversión”

También cuenta que a los 18 años ingresó en el seminario, habló de su homosexualidad con Zornoza y entonces el ahora obispo lo llevó a una “terapia de conversión”.

Por su parte, la diócesis de Cádiz y Ceuta emitió este lunes un comunicado para informar de que Zornoza ha suspendido “temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo”.

La nota afirma también que las acusaciones que publica El País, “referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas”.