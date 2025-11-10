Un terremoto de magnitud 5,3 sacude el sur de Taiwán sin provocar daños

Según la medición del organismo, el temblor ocurrió a las 13:00 hora local (05:00 GMT) en las montañas, concretamente 72,1 kilómetros al noreste de la ciudad sureña de Kaohsiung, tuvo una profundidad de 7,8 kilómetros y se sintió en toda la región meridional y central de la isla.

A finales del pasado enero, el condado de Chiayi, en el sur, se vio afectado por un terremoto de magnitud 6,4 que causó medio centenar de heridos y daños en más de un millar de viviendas.

Además, la región oriental de Hualien fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril del año pasado que provocó 18 muertos, más de 1.100 heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.

