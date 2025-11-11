Padre de Hadar Goldin denuncia "decadencia moral" israelí en funeral tras 11 años cautivo

"Nosotros, la familia Goldin, presenciamos la profunda decadencia moral que supuso el abandono de Hadar" dijo Simcha Goldin en un emotivo discurso, bajo la atenta mirada de miles de asistentes, entre ellos militares y religiosos que acudieron al sepelio.

"No logramos convencer a la sociedad israelí y fue ella la que abandonó a los caídos, a los heridos y a los desamparados hasta Simjat Torá (festividad judía), el 7 de octubre de 2023", añadió el progenitor, que elogió a los soldados del Ejército.

La madre del soldado, Leah, aseguró que estuvieron esperando a su hijo -que murió durante la ofensiva bélica israelí contra Gaza de 2014 y su cuerpo fue secuestrado- durante 11 años, "muchísimo tiempo".

"Realmente no tengo una explicación de cómo lo logramos, excepto que cada vez que estábamos a punto de rendirnos, alguien de la familia se levantaba y decía: "¿Pero qué diría Hadar?". Generalmente era Ayelet", dijo Leah en alusión a la hermana de Hadar.

En el entierro, una gran pantalla permitía seguir a todos los asistentes el evento, al que también acudió el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, quien reconoció el sufrimiento de los padres de Goldin durante esta última década.

"'Esta no es una lucha por el regreso de Hadar', me repetían una y otra vez", dijo Zamir sobre su conversación con los padres de Goldin.

"'Es una lucha por el espíritu nacional, por el pacto entre un soldado y el Estado que lo envía a la batalla, un pacto que jamás debe romperse'", le insistían. "Al igual que su familia, el Ejército nunca se rindió; el regreso de Hadar es gracias a la fortaleza del Ejército y a sus logros en todas las operaciones", dijo el militar.

En declaraciones a EFE, el israelí Yehuda Duv, de 75 años, instó a detener el "derramamiento de sangre (...) en todas las fronteras" y dijo que habría que investigar bien que sucedió el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás.

"Queremos paz, pero necesitamos un socio para ello", dijo Duv, antes de culpar a los dos millones de gazatíes de no levantarse contra Hamás.

El grupo islamista Hamás entregó a la Cruz Roja, y esta al Ejército de Israel, el cuerpo Hadar Goldin este domingo, como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Sus milicianos lo recuperaron en un túnel de Rafah (sur), ciudad en la que fue emboscado y asesinado hace 11 años, el sábado.