Ultra Kast dice que "a la tercera va la vencida" y que "devolverá la grandeza a Chile"

"Chile no está condenado al caos ni a la mediocridad, está destinado a la grandeza (...) No hablamos solo de ganar una elección, hablamos de recuperar nuestro país", indicó Kast durante un masivo acto en un centro de conciertos de Santiago.

El abogado y exdiputado ultracatólico, que en 2021 perdió el balotaje contra el presidente progresista Gabriel Boric y en 2017 logró cerca de un 8 % de los votos, afirmó que no se presenta por tercera vez a la Presidencia "por ambición ni revancha, sino por responsabilidad".

"Chile vive la peor crisis de las últimas décadas, una crisis de seguridad, económica y, sobre todo, social, que golpea cada día a miles de personas", aseguró Kast, que celebrará actos pequeños hasta el jueves, cuando oficialmente acaba la campaña.

La mayoría de las encuestas dan como ganadora el 16 de noviembre a la izquierdista Jeannette Jara, exministra del Gobierno de Gabriel Boric, pero sin los votos suficientes como para hacerse con la Presidencia en primera vuelta.

Kast, de 59 años, aparece segundo en la mayoría de los sondeos, pero en las últimas semanas habría perdido apoyos y estaría siendo seguido muy de cerca, o incluso superado, por el ultraderechista libertario Johannes Kaiser y la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei.

"Somos nosotros y no otros lo que tenemos la mejor opción para derrotar a esa izquierda y llegar al poder al 11 de marzo", aseguró, sin aludir directamente a Kaiser y Matthei.

Kast, que se refiere a Jara como "la candidata de la continuidad", ha optado en esta campaña por centrarse exclusivamente en temas relacionados con la seguridad y la economía -las principales preocupaciones ciudadanas- y ha evitado mostrar en público su conservadurismo moral y defender el legado de la dictadura militar (1973-1990), como hizo hace cuatro años.

Padre de nueve hijos y contrario al aborto y al matrimonio igualitario, Kast ha prometido centrarse en las "urgencias" del país y formar un "gobierno de emergencia nacional" con el que aplicar mano dura contra la migración ilegal y la delincuencia y un ambicioso recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses.

"Queremos un país donde los delincuentes tengan miedo y los ciudadanos caminen tranquilos, un país donde la migración ilegal no tenga cabida", subrayó ante miles de seguidores que agitaban banderas chilenas y entonaban cánticos como "se siente, Kast presidente" o "el que no salte es comunista".

Para Claudia, una mujer de mediana edad que acudió con toda su familia al recinto, "la convicción y el estilo de Kast es lo mejor para Chile": "Es una persona mesurada, tremendamente católica y con un sentido social que lo practica en su vida diaria", señaló a EFE.

Rodrigo Pablo, un abogado de 36 años que también participó en el cierre de campaña, declaró por su parte a EFE que "se han hecho muchas caricaturas sobre Kast", pero que "es un tipo serio, honesto e institucional".

"Un comediante dijo que Kast es el ultra 'fome' (aburrido) de la región y tiene razón. No tiene nada que ver con Milei o Trump", concluyó.