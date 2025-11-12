Bronca en el Parlamento italiano entre ministro y oposición por ley de educación sexual

La Cámara Baja tramita actualmente un proyecto de ley que obligará a obtener el consentimiento de los padres para que sus hijos reciban educación sexual en las escuelas a partir de los 11 años de edad.

El texto ha sido muy criticado por la oposición ya que, según advierten, entorpecerá este tipo de clases en los colegios y minará la educación afectiva y contra el machismo.

En medio de estos ataques, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, de la ultraderechista Liga, acudió esta mañana a la Cámara Baja para responder sobre este proyecto y acabó reprochando a gritos las palabras de los partidos en la oposición.

"¡Os habéis aprovechado de un tema muy delicado como la violencia de género! Me indigna que digáis que esta ley impide combatir los feminicidios o que desanima la lucha contra la violencia de género. ¡Indignaos! Todo eso no está en la ley", gritó, muy irritado.

Sus palabras encendieron a su vez los ánimos de los diputados de la oposición, que abuchearon y se levantaron en sus escaños pese a los llamamientos al orden de la presidenta de turno, Anna Scani.

El diputado del Partido Demócrata (PD), Andrea Casu, exigió retirar del diario de sesiones el reproche del ministro y dijo que su actitud es "una ofensa" y "una vergüenza" para el Parlamento.

De ser aprobada, la ley, una de las banderas de la Liga de Matteo Salvini, permitirá a las escuelas secundarias ofrecer educación sexual con consentimiento previo de los padres mientras que seguirá estando prohibida en educación infantil y primaria.

La bronca obligó a suspender la sesión y un importante bloque de la oposición, formado por el PD, el Movimiento Cinco Estrellas y Alianza Verdes e Izquierda, abogaron por no proseguir la tramitación del proyecto hasta que el ministro se disculpe.