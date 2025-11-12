El canciller uruguayo reitera que el Mercosur está listo para firmar con la Unión Europea

"El Mercosur está clarito. Nosotros vamos a firmar. Firmamos hoy y si nos piden que firmemos mañana lo firmamos. Tenemos la lapicera (bolígrafo) lista para hacerlo", puntualizó en una rueda de prensa.

Asimismo, dijo que es optimista en que los países europeos se pondrán de acuerdo en los "pequeños aspectos" en los que aún no lo hicieron y apuntó que el mensaje que llega desde allí es que probablemente el acuerdo se firmará el próximo 20 de diciembre en Río de Janeiro.

"Estamos esperando y confiamos mucho en que lo vamos a lograr", enfatizó Lubetkin.

El pasado 5 de noviembre, el canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó también que la intención de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, es firmar el acuerdo comercial el 20 de diciembre en Río de Janeiro.

El ministro aseguró en una conversación con periodistas que la firma del acuerdo fue discutida durante la reunión celebrada en la ciudad de Belém entre Von der Leyen y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"La presidenta de la Comisión reafirmó su certeza, su creencia y su firme esperanza de que el acuerdo sea firmado al final del año (...), cuando será realizada la cúpula del Mercosur", declaró.

Este miércoles, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que -en su estado actual- el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur recibirá "un no rotundo" de su país.

Ese fue el mensaje que transmitió el jefe del Estado a un grupo de agricultores con los que se reunió hoy en Toulouse, según informó a la prensa la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

En tanto, en una entrevista con medios internacionales al concluir la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UE, celebrada el domingo en Santa Marta, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reafirmó que el objetivo es concretar a fin de año el pacto con el bloque suramericano formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.