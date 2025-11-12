Envían a prisión a nueve militares colombianos acusados de asesinar a un campesino

Bogotá, 12 nov (EFE).- Un juez colombiano envió a prisión a nueve militares que están acusados de "la tortura, desaparición y muerte de un campesino de 27 años" el mes pasado en un batallón del municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este miércoles la Fiscalía.