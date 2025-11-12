Estrellita Brodsky trae por primera vez a Europa el arte latinoamericano en Paris Photo

Bajo el patrocinio del presidente francés, Emmanuel Macron, y reuniendo a 220 expositores de 33 países, Paris Photo confirma su papel como epicentro internacional de la imagen contemporánea.

Entre las propuestas más esperadas de la feria figura la exposición 'The Last Photo', una selección procedente de la colección de Estrellita Brodsky.

Es la primera vez que su colección se presenta en Europa, con más de sesenta obras que abarcan desde los años 40 hasta la actualidad, de artistas como Paz Errázuriz, Leo Matiz, Ana Mendieta, Beatriz González o Vik Muniz.

Brodsky explicó a EFE que su muestra "explora cómo las imágenes moldean nuestra percepción de la belleza, la política y la identidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No soy solo coleccionista de fotografía, sino de ideas. Los artistas latinoamericanos han sabido romper los moldes y transformar la imagen más allá del registro documental", añadió Brodsky.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La comisaria y mecenas, de ascendencia venezolana y uruguaya y radicada en Nueva York, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar y promover el arte latinoamericano moderno y contemporáneo.

"Crecí en un entorno donde había una apreciación limitada de ese arte", recordó. "Pensé que era fundamental dar visibilidad y reconocimiento a artistas que llevaban décadas creando obras de enorme relevancia cultural y política".

Brodsky señaló que su interés académico se centró en los artistas latinoamericanos en París durante la posguerra, con una mirada transnacional.

"Los artistas trabajan sin fronteras", afirmó, "y es importante destacar los temas que comparten: la sociedad, la cultura, el género y la política".

Sobre la exposición, explicó que 'The Last Photo' se articula en tres secciones: el paisaje, el cuerpo y la política, todas atravesadas por la idea de cómo la imagen fotográfica ha sido manipulada o reinterpretada por los artistas.

"Fui invitada por Paris Photo y acepté porque, aunque no soy coleccionista específica de fotografía, muchas de mis obras dialogan con la imagen fotográfica y con la forma en que esta influye en nuestra vida cotidiana", apuntó.

El título proviene de una serie de la brasileña Rosângela Rennó, que marca la transición conceptual entre la fotografía analógica y la era digital.

"Ese paso del soporte físico al inmaterial me parece emblemático del momento que vivimos", subrayó Brodsky.

Entre las piezas más representativas, la coleccionista destacó la obra de Beatriz González, quien transformó una imagen periodística de un presidente colombiano celebrando mientras el país vivía una crisis y la convirtió en una cortina doméstica vendida "por metro", cuestionando así el papel de los medios y el consumo de la imagen.

"Para mí es un honor presentar esta colección en Europa, en un espacio tan icónico como el Grand Palais", aseguró Brodsky.

"Francia siempre ha sido un lugar acogedor para los artistas latinoamericanos y esta exposición refleja precisamente ese diálogo internacional que intento promover".

Además de la presencia latinoamericana, Paris Photo 2025 amplía su mirada global con escenas destacadas de India, Oriente Medio, Japón y Europa del Este y con una mayor representación femenina gracias al programa Elles x Paris Photo, que ha duplicado la participación de mujeres artistas desde 2018.

En paralelo, la feria acoge charlas con artistas y teóricos, los PhotoBook Awards, instalaciones experimentales y un nuevo espacio educativo dedicado al laboratorio analógico, en colaboración con la Sorbona y el Colegio Internacional de Fotografía.

Con una afluencia que superó los 80.000 visitantes en 2024, Paris Photo se consolida este año como un laboratorio de ideas sobre el presente y el futuro de la imagen.