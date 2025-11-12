Kiev inicia proceso para sancionar a presunto líder de trama corrupta en sector energético

Kiev, 12 nov (EFE).- El Gobierno ucraniano inició este miércoles por orden del presidente, Volodímir Zelenski, el proceso para sancionar al empresario Timur Mindich, supuesto líder de la trama que según los órganos anticorrupción del país obtuvo en plena guerra al menos 100 millones de dólares en comisiones a empresas contratistas de la empresa pública de energía atómica, Energoatom.