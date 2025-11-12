Más de 8.000 evacuados y 51 heridos en Taiwán ante la inminente llegada de tifón Fung-wong

Las escuelas y oficinas de la mitad sur y central de Taiwán amanecieron este miércoles cerradas por la tormenta, que a las 12:15 horas (04:15 GMT) se ubicaba a unos 130 kilómetros al oeste del extremo meridional de la isla, con vientos máximos sostenidos de 64,8 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que alcanzaban los 90 km/h, de acuerdo a la Agencia Meteorológica Central (CWA).

El Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) indicó esta mañana que se habían registrado 349 incidentes de diversa consideración en todo el territorio insular, de los cuales 99 corresponden a inundaciones, la mayoría de ellas (76) en el condado oriental de Yilan, informó la agencia de noticias CNA.

Entre el lunes y las 08:00 horas de este miércoles, la precipitación acumulada en este distrito osciló entre 724,5 y 1.061,5 milímetros, e imágenes difundidas por televisiones locales muestran calles completamente inundadas.

El Gobierno del condado señaló que las lluvias del martes rompieron récords históricos y que varias zonas del municipio costero de Su'ao y de los alrededores del río Dongshan continúan bajo el agua, con profundidades de hasta 60 centímetros.

Asimismo, las autoridades evacuaron con éxito a 8.326 personas en 10 condados y ciudades, la mayoría de ellas en la región oriental de Hualien (5.305), Yilan (1.465) y la ciudad sureña de Kaohsiung (348).

Según la CWA, Fung-wong continúa representando una amenaza para el sur de Taiwán y se espera que provoque fuertes lluvias en las regiones central y meridional durante la noche del miércoles, cuando el ojo de la tormenta podría tocar tierra en el extremo sur de la isla.

Durante el fin de semana, este tifón azotó con fuerza Filipinas, dejando a su paso lluvias torrenciales e inundaciones severas que provocaron al menos 18 muertos y obligaron a la evacuación preventiva de 1,4 millones de personas en Luzón, la isla donde se encuentra Manila.