Un portaviones se incorpora al operativo de EE.UU. contra el narcotráfico en Latinoamérica

El arribo del “USS Gerald Ford” a la región coincidió con un nuevo despliegue militar de Venezuela para responder a “amenazas imperiales” y la condena de Rusia a los bombardeos de embarcaciones que supuestamente transportan drogas.

El último ataque fue el domingo en el Pacífico. El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, informó de la muerte de seis personas a bordo de dos embarcaciones.

Ya son 20 las embarcaciones bombardeadas con saldo de al menos 76 muertos.

Estados Unidos desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe para estas operaciones contra el narcotráfico presuntamente proveniente de Venezuela y Colombia.

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó en un comunicado que el “USS Gerald Ford”, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, entró en su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe.

“Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, afirmó el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

Estados Unidos aún no presentó pruebas de que las embarcaciones se utilizaran para el tráfico de drogas.

El canal CNN informó que Gran Bretaña no compartirá información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico para no convertirse en cómplice de estos bombardeos que, según las fuentes consultadas por la cadena, son ilegales. Es una ruptura entre dos importantes aliados.

Rusia -rival de Occidente y aliado clave de Maduro- calificó por su parte de “inaceptables” los bombardeos.

“Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley”, dijo en televisión el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, que tachó de “pretexto” la lucha contra las drogas que esgrime Estados Unidos para justificar esos ataques.

“Despliegue masivo”

Venezuela activó el martes de madrugada nuevos ejercicios militares en todo el país para responder a lo que considera “amenazas imperiales” de Estados Unidos.

El gobierno informó del “despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”.

La televisión estatal VTV mostró la movilización de soldados armados con fusiles. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que 200.000 efectivos participaron en el ejercicio, aunque en ciudades como Caracas no se observó movimiento militar.

Estos anuncios son frecuentes y ampliamente difundidos por el gobierno, aunque no necesariamente se traducen en operaciones visibles sobre el terreno.

“Venezuela debe saber que tiene una Venezuela resguardada, protegida, defendida”, dijo Padrino, que acusó de “mercenarios” a los militares estadounidenses.

“Están asesinando a gente indefensa, sean o no narcotraficantes, ajusticiando sin el debido proceso”, cuestionó.

Maduro además firmó una ley para defender al país frente al despliegue militar de Estados Unidos.

Aunque su contenido aún no es público, el mandatario dijo que establece la creación “legal” de los “Comandos de Defensa Integral”.

“Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estamos listos para ganar”, dijo.

El lunes aseguró que su estructura tiene “fuerza y poder” para responder a Estados Unidos.

Maduro ha llamado al alistamiento en la Milicia Bolivariana, un cuerpo de las Fuerza Armadas compuesto por civiles y con una altísima carga ideológica.

La administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de encabezar un cartel del narcotráfico y autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela.