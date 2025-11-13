Cuarenta notorios músicos piden al Gobierno británico medidas contra reventa de entradas

Este grupo destacado de profesionales del mundo de la música instó a Starmer a que "impida que los revendedores estafen a los 'fans'" y contribuyan así a poner un límite al precio que se puede cobrar cuando se revenden las entradas de espectáculos musicales, según publicó este jueves la BBC.

La misiva surge después de que la revista 'Which?' descubriera que vendedores en Brasil, Dubái, Singapur, España y Estados Unidos acaparaban entradas para eventos populares para luego volver a ofrecerlas a precios desorbitados en portales como StubHub o Viagogo.

En un discurso en marzo de 2024, cuatro meses antes de las elecciones que el Partido Laborista ganó por abrumadora mayoría, el actual primer ministro británico prometió que su Gobierno pondría un tope a la reventa para que los fanáticos pudieran ver a sus artistas favoritos "a un precio justo".

En el programa electoral oficial de los laboristas, llamado 'Change: The Labour Party Manifiesto 2024', la formación se comprometió a "poner a los 'fans' en el corazón de los eventos introduciendo nuevas protecciones para los consumidores en la reventa de entradas".

Según un análisis de la Autoridad de Competencia y los Mercados británica, en el Reino Unido las entradas de la reventa suelen tener un sobreprecio superior al 50 % del costo original.

Un portavoz del Ministerio de Cultura dijo a la prensa británica que el gobierno "está plenamente comprometido a reprimir a los revendedores e ir más lejos para devolver a los aficionados al centro de los eventos en directo".