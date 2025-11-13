Denuncia de presuntos sobornos enfrenta en Paraguay a senador con ministro y jefe policial

"Espero que tenga el coraje no para hablar por la radio y desde el Senado, que haga una denuncia formal, que firme un papel y lo voy a destrozar en tribunales", respondió Riera, en declaraciones a la radio ABC Cardinal, después de que el senador y su correligionario Carlos Núñez lo acusó durante una sesión del Senado celebrada este miércoles de ser "un gran recaudador".

Según Núñez, el titular del Interior supuestamente cobró "150 millones de guaraníes" (unos 21.300 dólares) a cada uniformado para presuntamente pasar "la prueba del polígrafo", un requisito en el ascenso de grado.

El senador, un policía retirado que cumple su segundo periodo en la Cámara Alta, también cuestionó los supuestos bienes que tendría el comandante de la Policía, patrimonio que calificó de una "vergüenza gravísima".

Desde Brasil, donde se encuentra en una reunión de autoridades del Mercado Común del Sur (Mercosur), Riera rechazó las denuncias del parlamentario, que goza de inmunidad y está amparado por el artículo 91 de la Constitución, el cual establece que ningún miembro del Congreso "puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones".

El funcionario atribuyó los cuestionamientos de Núñez al hecho de que las sugerencias que formuló no fueron tomadas en cuenta para el proceso de reforma de la Policía.

De igual forma, alegó que buscan elegir a los mejores para que la institución policial "recupere la credibilidad y la cercanía con la gente" y "castigar a los malos con todo el peso de la ley".

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, declaró que no tiene "absolutamente nada que ocultar".

Benítez alegó que los salarios de 34 años de trabajo y los 30 años de labores de su esposa "son suficientes para tener una casa digna".

"No es una mansión, es una casa normal, común y corriente", sostuvo.

Según medios locales, Núñez renunció como integrante de la bancada oficialista Honor Colorado, que lidera el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y de la que hace parte el mandatario del país, Santiago Peña.

El director de declaraciones juradas de Contraloría General de la República, Armindo Torres, anunció, tras las denuncias públicas, que se realizará un examen de correspondencia entre los ingresos del jefe policial y sus bienes.

De su parte, la senadora opositora Yolanda Paredes señaló que las acusaciones de Núñez son "bastante graves", por lo que pidió al Senado que esas denuncias sean presentadas ante el Ministerio Público.