España y Portugal acuerdan reforzar la cooperación contra las narcolanchas

En un comunicado, el ministerio del Interior indica que Grande-Marlaska se ha reunido con su homóloga en Estoril (Lisboa) en el marco de la Conferencia Ministerial entre la UE y los países de Oriente Medio y Norte de África (MENA).

En la reunión, la segunda tras un primer encuentro mantenido entre ambos en octubre en Luxemburgo, el ministro ha agradecido el compromiso de Portugal para regular las narcolanchas y lo ha valorado como "un gran paso frente a la delincuencia organizada para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico".

Grande-Marlaska ha reconocido a su homóloga portuguesa el esfuerzo por legislar sobre la propiedad y tenencia de las embarcaciones rápidas, en un texto ya aprobado por la Asamblea de la República y que, previsiblemente, entrará en vigor próximamente.

Ambos ministros del Interior se han comprometido también a avanzar en las negociaciones técnicas para alcanzar un acuerdo internacional que dé "plena cobertura" a la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia transfronteriza y que incluya la persecución del narcotráfico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, han coincidido en la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones en materia de seguridad entre la UE y los países del Norte de África y han mostrado su satisfacción por la celebración de este encuentro en el contexto geopolítico actual, "que requiere una cooperación trasnacional ágil y eficaz", ha dicho el ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre otros temas, Grande-Marlaska y Amaral han tratado la preparación del Mundial de Fútbol 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos, y se han emplazado para seguir trabajando con el objetivo de "garantizar los mayores estándares de seguridad" durante la celebración del campeonato.