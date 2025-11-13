Israel dice haber atacado un depósito de armas de Hizbulá en el sur de Líbano

"Estas infraestructuras terroristas se ubicaban cerca de zonas pobladas, lo que constituye un ejemplo más del uso cínico que hace Hizbulá de civiles libaneses como escudos humanos para sus operaciones desde áreas civiles", recoge el comunicado castrense.

Israel, como ha venido haciendo en las últimas semanas, justifica estos bombardeos contra el sur del país vecino bajo la tesis de que el grupo libanés, que quedó muy debilitado durante la guerra del año pasado, está ahora intentando rearmarse.

"La organización terrorista Hizbulá continúa sus intentos de restablecer infraestructuras terroristas en todo el Líbano. La presencia de estas infraestructuras y la actividad de Hizbulá en la zona constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano", agrega la nota.

Lo cierto es que el Gobierno de Benjamín Netanyahu nunca ha dejado de bombardear prácticamente de forma diaria el sur de Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego en la zona, en noviembre de 2024, donde todavía sus tropas mantienen posiciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En las últimas semanas, estos ataques israelíes se han intensificado, además de que el Ejecutivo hebreo ha elevado el tono contra el grupo chií, algo que podría traducirse en un nuevo escenario bélico en Líbano, según los analistas.