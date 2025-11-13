La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 3,4 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA cayó 3,11 %, hasta los 119.753.605,39 puntos.

Entre las líderes, las mayores caídas fueron para las acciones de Aluar (-7,96 %), BBVA Argentina (-5,33 %) y Banco Macro (-3,36 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 616 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.430 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista descendió a 1.406 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo a 1.435 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,6 %, a 1.486,56 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió un 0,7 %, a 1.462,04 pesos por dólar.