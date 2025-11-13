Las víctimas del 13N piden resistir a las tentativas de fracturación de la sociedad

"Tenemos que resistir a esas tentativas de fracturación y resistiremos", subrayó, en la ceremonia del décimo aniversario de los atentados celebrada en el jardín creado para honrar la memoria de las victimas, Duperron, que es el padre de una de las 132 personas que murieron a causa de esos atentados.

Se quejó de que "muchos políticos aquí, en Europa y en otras partes, más allá de presidentes irresponsables, se dedican a sembrar las semillas de la discordia y de la desunión".

También de que las redes sociales "inundan" a los jóvenes con "contenidos de odio".

El presidente de 13onze15 manifestó su satisfacción por la implicación del presidente francés, Emmanuel Macron, y de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, para crear espacios de memoria de los víctimas, e hizo hincapié en la importancia de transmitir el recuerdo y la comprensión a las nuevas generaciones.

Se trata -dijo- de educar "para que las luces del conocimiento iluminen las tinieblas de la barbarie" porque "conmemorar los acontecimientos no sirve si no se entienden".

Duperron pronunció su discurso en la primera parte de la ceremonia de homenaje a las víctimas por el décimo aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, el peor ataque sufrido por Francia desde la Segunda Guerra Mundial, que causó la muerte a 132 personas.

Lo hizo inmediatamente después de que se escuchara el 'Réquiem de las Luces', una obra concebida específicamente para este acto por el compositor Victor Le Masne, que ha utilizado los códigos del género sacro pero con elementos de música electrónica y con voluntad de darle un contenido laico.