Bélgica dice que EEUU le ha ofrecido su ayuda tras las incursiones de drones

"El Ministerio de Defensa ha solicitado el apoyo de equipos antidrones de nuestros vecinos. Alemania, el Reino Unido y Francia han respondido favorablemente y actualmente están desplegados en territorio belga con recursos específicos", dijo el ministro, al ser preguntado por los parlamentarios.

Asimismo, añadió que Estados Unidos también ha ofrecido su apoyo y que "actualmente estamos trabajando con ellos para determinar cómo, dónde y cuándo podemos desplegar mejor esta ayuda".

Varias incursiones de drones la semana pasada obligaron a cerrar temporalmente el aeropuerto de Bruselas y provocaron suspensiones de tráfico aéreo también en Lieja. Los aparatos también sobrevolaron bases militares y la central nuclear belga de Doel, al norte del país.

Bélgica anunció el pasado viernes que reforzará su defensa contra los drones con 50 millones de euros y el apoyo del Ejército alemán, al que se le han sumado efectivos de Reino Unido y Francia.

Políticos belgas y alemanes han señalado a Rusia como posible responsable de las incursiones.

Por otro lado, Francken también anunció este viernes a través de un mensaje en redes sociales que el agregado belga de defensa en Washington "ha tomado la decisión de dimitir", a lo que añadió que se ocuparán de "encontrar rápidamente un sustituto".

"Estados Unidos sigue siendo un aliado crucial en estos tiempos de crisis geopolítica", señaló el ministro.