Ejército israelí impide acceso de activistas a aldea palestina para ayudar en la cosecha

"Increíble. Acaban de imponernos una orden de restricción de movimiento. Los terroristas de los asentamientos aún andan libres, pero 7 autobuses de activistas por la paz son detenidos en el puesto de control. El gobierno del terror judío", denunció la organización Paz Ahora en su cuenta de X.

En estos autobuses también había miembros de la organización pacífica Rabinos por los Derechos Humanos. Hace unas semanas una de sus voluntarias quedó herida mientras ayudaba en la cosecha tras el impacto de un dron lanzado por colonos.

La presencia de activistas israelíes y voluntarios durante la cosecha de la aceituna de los palestinos se ha multiplicado en estas últimas semanas ante los numerosos ataques que están perpetrado colonos armados.

No es la primera vez que el Ejército declara alguna de estas aldeas como zona militar cerrada, lo que impide la llegada de activistas y voluntarios que buscan proteger a los palestinos.

Solo durante el mes de octubre, y coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la OCHA ha registrado al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que las Naciones Unidas comenzaran a registrar estos incidentes en 2006.