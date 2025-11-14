El nivel de alerta por la tormenta solar disminuye a "leve" y continuará hasta el lunes

Miami (EE.UU.), 14 nov (EFE).- El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos redujo este viernes su nivel de alerta por la tormenta solar que azotó esta semana la Tierra al nivel 'G1' (leve), el más bajo en la escala, y aunque avisó que este desaparecerá por completo mañana, se pronostica que alcance nuevamente el nivel "leve" entre el domingo y el lunes.