Muere un líder social tras sufrir un ataque armado y Colombia ya suma 170 víctimas en 2025

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) detalló en un comunicado que los hechos ocurrieron en julio cuando De Arco trabajaba en un espacio comunitario del municipio de Soledad, en Atlántico, y un hombre le disparó causándole heridas que lo mantuvieron hospitalizado hasta su fallecimiento.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la acción prioritaria en la zona y señaló que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa "un permanente riesgo de violación a los derechos de la población", según Indepaz.

En Soledad operan diversas bandas criminales que incrementan el riesgo para la población mediante control territorial, extorsiones, microtráfico y amenazas, en medio de un aumento de la violencia urbana y de disputas entre grupos armados por las rentas ilegales.

En este sentido, la Defensoría también ha alertado sobre los riegos a los que se enfrentan las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos.

"La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población", apuntó Indepaz.

Uno de los grupos ilegales que actúa en la zona es el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredera de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).