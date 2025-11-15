El cine mexicano abre el Festival Iberoamericano en España con 'Autos, mota y rocanrol'

La película, rodada como falso documental, fusiona, con formatos de ficción, un guion que narra la insólita historia de Justino y 'el Negro', los hermanos que organizaron una carrera de coches y un pequeño concierto en 1971.

Sin embargo, lo que prometía ser una empresa sencilla se transforma en una serie de desventuras, giros inesperados y un escándalo nacional en la portada de todos los periódicos del país.

El concierto tuvo lugar cerca del Club de Golf Avándaro y su lago, en el asentamiento de Tenantongo, y se considera la versión mexicana del festival de Woodstock y el evento más importante en la historia del rock mexicano.

Inicialmente pensado como un evento de exhibición automovilística transmitido por televisión con un intermedio de rock para atraer al público juvenil, finalmente fueron 18 conciertos a los que se esperaba que acudieran unas 2.000 personas, pero más de 500.000 terminaron dándose cita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

'Autos, motos y roncarol' fue premiada a la Mejor Interpretación (Emiliano Zurita) en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México) y supone un nuevo trabajo de este director nacido en Ciudad de México en 1981, también guionista y productor, del que destacan sus filmes 'Mexican Gángster' y 'Bound to Vengeance'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es el responsable de la serie 'El Refugio Atómico', estrenada en España por Netflix.