Gaza anuncia haber recibido 15 cuerpos entregados por Israel como parte del acuerdo

"El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, de 15 cuerpos de mártires entregados ayer, viernes, por la ocupación israelí, elevando el total de cuerpos recibidos a 330", indica el comunicado ministerial.

El acuerdo de alto el fuego estipula que Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos a cambio de cada uno de los 28 de rehenes israelíes que debe entregar Hamás, de los que quedan tres.

Del total de 330 cuerpos entregados hasta ahora por parte de Israel, las autoridades gazatíes solo han podido identificar a 97 ellos.

Estos cadáveres suelen llegan al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur) pero, a falta de material para autopsias, son las familias quienes tratan de reconocer a sus seres queridos, a veces a través de las imágenes publicadas por Sanidad en un grupo colectivo.

Sanidad denuncia que muchos de esos cadáveres llegan además mutilados, con signos de abuso físico o tortura.

Algunos cuerpos seguían esposados y con los ojos vendados, según ha podido comprobar EFE en imágenes aportadas por el Nasser.