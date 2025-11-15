Irán confirma la captura de un petrolero con bandera de Islas Marshall

“Este petrolero transportaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos con destino a Singapur y fue conducido esta mañana al anclaje correspondiente para la investigación de sus infracciones”, anunció la Marina del cuerpo militar de élite iraní, según informó la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria indicó que el petrolero ‘Talara’ fue capturado por orden de las autoridades judiciales iraníes y que, tras la inspección del petrolero y la documentación correspondiente, se confirmó que transportaba “carga no autorizada”, sobre lo cual no ofreció más detalles.

El buque con bandera de Islas Marshall salió el viernes del puerto de Al Hamriyah, cerca de Dubái, y tenía como destino Singapur, donde debía arribar el 24 de noviembre, según la página de rastreo del tráfico marítimo Vessel Finder.

La compañía de transporte marítimo Columbia Shipmanagement informó horas más tarde que perdió el contacto con el petrolero de forma repentina a las 04:44 GMT, cuando el navío atravesaba el estrecho de Ormuz, un punto de importancia estratégica que separa las costas de Irán y Omán, y por el que cruza buena parte del transporte mundial de crudo y gas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las fuerzas iraníes anuncian regularmente la captura de barcos extranjeros en el golfo Pérsico o en el golfo de Omán por transportar combustible de contrabando, que se ha convertido en una lacra en Irán, donde las autoridades han reforzado su lucha contra un lucrativo negocio que se aprovecha de los subsidios y de la devaluación de la moneda nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En septiembre pasado, el país persa incautó cinco embarcaciones y dos vehículos supuestamente implicados en el contrabando de combustible.

Asimismo, en agosto pasado, las autoridades iraníes capturaron el petrolero ‘Phoenix’, con bandera de un país no identificado, en el golfo de Omán, que transportaba dos millones de litros de diésel de contrabando y las autoridades detuvieron a sus 17 tripulantes.