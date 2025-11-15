Las fuerzas ucranianas cortan vía logística de las tropas rusas a las afueras de Pokrovsk

Berlín, 15 nov (EFE).- Las fuerzas de defensa ucranianas lograron cortar una ruta logística de las tropas rusas a las afueras de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, al volar la carretera que une esa ciudad con Selidove, informó este sábado el 7º Cuerpo de las Fuerzas Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.