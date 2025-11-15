Mercosur y lucha contra terrorismo, temas de la comisión conjunta de Paraguay y la India

"La Comisión Conjunta enfatizó la importancia de fortalecer los vínculos entre la India y el Mercosur como medio para ampliar las oportunidades de comercio e inversión", indicó un comunicado conjunto difundido por la Cancillería local, al término del encuentro encabezado por el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún, y su homólogo de la India, Periasamy Kumaran.

Paraguay, añadió el documento, "reiteró su disposición a trabajar conjuntamente" con la India y los países del Mercosur, y señaló que durante la visita, en junio pasado, del presidente paraguayo, Santiago Peña, al país asiático, ambos Gobiernos expresaron el compromiso de profundizar las relaciones comerciales con el bloque.

El Mercosur y la India tienen un acuerdo comercial de preferencias arancelarias desde el 2003.

Durante el encuentro, las partes acordaron trabajar en la promoción del comercio y alentar las inversiones, al identificar "como prioridades" sectores como la agricultura, energía solar, tecnologías de información, ciberseguridad, comunicaciones, salud pública, educación, aviación civil, ferrocarriles, gestión hídrica y cooperación espacial, entre otros.

Asimismo, decidieron profundizar "el diálogo político de alto nivel" y promover visitas y consultas regulares, con el objetivo de dar seguimiento a las áreas prioritarias de trabajo, evaluar nuevas iniciativas "y facilitar la implementación de los instrumentos existentes" para las relaciones bilaterales, según detalló la comunicación oficial.

Las delegaciones también coincidieron en que "el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales", por lo que "reafirmaron su compromiso" de combatirlo mediante esfuerzos coordinados de forma bilateral, regional, multilateral y global.

Las partes discutieron, igualmente, medidas prácticas para "agilizar los procedimientos consulares y administrativos, con el fin de facilitar la presencia de empresas indias en el país" suramericano.

Este jueves, en la víspera de la primera reunión del Mecanismo de la Comisión Conjunta India-Paraguay, el viceministro de Relaciones Exteriores de la India se entrevistó con el canciller anfitrión, Rubén Ramírez.