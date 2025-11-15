Policía paraguaya detiene a nueve supuestos miembros de bandas tras muerte de adolescente

El jefe del Departamento de Investigación de la institución, comisario Marcelino Espinoza, dijo a los medios que las personas fueron detenidas en 29 allanamientos simultáneos en los que se decomisaron armas, celulares y dosis de marihuana y cocaína.

"Esto obedece a una tarea de recuperar la tranquilidad en la zona de Pantanal", dijo Espinoza sobre el operativo que, según los medios locales, movilizó a medio millar de agentes.

En jefe policial recordó que el pasado 4 de noviembre, miembros de dos bandas desataron un fuego cruzado, que alcanzó a un joven de 16 años que jugaba cerca a una plaza.

De su parte, el subjefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, comisario David Delgado, complementó que esa zona es el territorio de una disputa entre "dos clanes" enfrentados de forma constante.

"Del grupo de detenidos, uno va a ser indagado en relación con el homicidio", agregó.

La Fiscalía General informó en un comunicado que en los allanamientos participaron 30 agentes fiscales y otro número similar de asistentes en operaciones contra las dos bandas "que operarían en la zona para la guarda, distribución y comercialización" de estupefacientes y el "ocultamiento de armas" para la comisión de delitos.