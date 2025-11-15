Zelenski informa de la reestructuración de principales empresas públicas energéticas

"Estamos empezando con la reestructuración de las principales empresas estatales que operan en el sector energético. Paralelamente a la revisión completa de sus actividades financieras, se llevará a cabo una renovación de la gestión de estas empresas. Hoy, junto con la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, y el ministro de Economía, Oleksí Sobolev, hemos determinado el orden de actuación", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram.

Precisó que en el plazo de una semana deben garantizarse todas las condiciones para la formación de un nuevo y profesional consejo de supervisión de Energoatom y, gracias a ello, se llevará a cabo una renovación completa de la dirección de la empresa, señaló tras la supuesta trama de comisiones a empresas contratistas en la compañía pública de energía atómica destapada por la autoridad anticorrupción ucraniana.

Ukrgidroenergo, la mayor empresa generadora de energía hidroeléctrica de Ucrania, y el operador del sistema de transporte de gas de Ucrania (GTSOU) deben completar la composición del consejo de supervisión y convocar urgentemente un concurso para el puesto de director general de la empresa.

En el caso de la empresa estatal petrolera y gasística de Ucrania, Naftogaz, dado que los contratos de la actual composición del consejo de supervisión expiran en enero del próximo año, se debe anunciar y llevar a cabo un concurso para que este organismo en su nueva composición pueda comenzar a funcionar ese mismo mes.

En el resto de las grandes empresas energéticas estatales, agregó Zelenski, se debe llevar a cabo una renovación de los representantes del Estado en los consejos de supervisión.

"También di instrucciones a los funcionarios del gobierno de que mantengan una comunicación constante con las fuerzas del orden y los organismos anticorrupción. Cualquier trama detectada en las empresas debe recibir y recibirá una respuesta rápida y justa. La total transparencia e integridad de los procesos en el sector energético es una prioridad absoluta", aseguró.