Cinco jóvenes muertos y tres heridos en un accidente de tráfico en Irlanda

Las cinco víctimas, tres hombres y dos mujeres menores de 25 años, viajaban en un coche que chocó con otro vehículo en una carretera de Dundalk, localidad cercana a la frontera con la provincia británica de Irlanda del Norte, poco después de las 9 de la noche -misma hora GMT- del sábado.

El superintendente de la Garda en la comisaría de Dundalk, Charlie Armstrong, indicó en declaraciones a medios de comunicación que las cinco víctimas mortales del primer vehículo, cuatro de ellas originarias de Irlanda y una de Escocia, fallecieron en el acto.

Otro de los ocupantes, un varón de unos 20 años, fue trasladado al hospital con heridas leves.

Las dos personas que viajaban en el segundo vehículo, un hombre y una mujer, fueron igualmente hospitalizados para recibir tratamiento médico y con lesiones leves.

De acuerdo con la cadena pública irlandesa RTÉ, el accidente habría tenido lugar mientras los jóvenes viajaban a un lugar para "socializar".

La Garda ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, ha cerrado la carretera para realizar las pesquisas iniciales y ha pedido a cualquier posible testigo de la colisión que se ponga en contacto con ellos.