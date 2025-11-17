Ataques con drones ucranianos dejan a medio millón de personas sin electricidad en Donetsk

"Como resultado, cerca de 500.000 personas en Donetsk, Makíivka, Gorlivka y Yasinuvata se quedaron sin luz", señaló Denís Pushilin, líder de la república popular de Donetsk, en un comunicado reproducido por las agencias rusas.

Pushilin, muy criticado por los problemas de suministro en la región, acusó a Kiev de intentar dañar la infraestructura energética de la parte de Donetsk bajo ocupación rusa -en torno al 80 % del total-, donde ya asoma el invierno.

Con todo, según Pushilin, el fluido eléctrico ya ha sido restablecido parcialmente en algunas de las zonas afectadas por el apagón.

Los drones ucranianos han causado en los últimos días incendios en varias refinerías rusas, que han tenido que suspender provisionalmente sus operaciones.

El principal objetivo de los ataques contra el territorio enemigo, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea no sólo aparatos no tripulados sino también misiles de fabricación propia.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.

Con todo, el ejército ruso no deja de castigar las infraestructuras civiles ucranianas a las puertas del invierno, lo que ha obligado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a viajar a Francia, Grecia y España en busca de ayuda energética.