El petróleo Brent baja un 0,30 %, hasta los 64,20 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,19 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 64,39 dólares.

El Brent inició la semana estable, tras repuntar el pasado viernes más de un 2 %, y reaccionó ligeramente a la baja tras la noticia de la reapertura del puerto ruso de Novorosíisk, que exporta aproximadamente el 2 % del crudo global, tras ser objetivo de un ataque ucraniano con drones la semana anterior.

Los inversores siguen de cerca la situación geopolítica de la guerra de Rusia en Ucrania y las tensiones crecientes entre Estados Unidos y Venezuela, que sostienen el sentimiento alcista por encima de los temores de un posible escenario de exceso de oferta en el mercado.

"Ucrania parece estar cada vez más dispuesta a atacar la principal infraestructura petrolera rusa. Esto se produce mientras los inversores también están monitoreando el impacto de las sanciones occidentales en el suministro y los flujos comerciales rusos", dijo este lunes la analista de mercado de Forex Fiona Cincotta en su comentario semanal.

