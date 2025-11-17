Talibanes hallan en Kabul un alijo de lanzadores BM-21 rusos en pleno refuerzo militar

En un comunicado, el Ministerio de Defensa talibán, confirmó que "se descubrió un alijo de lanzadores BM-21 rusos en el distrito de Khak-e-Jabbar, en la provincia de Kabul".

Según el ministerio, el descubrimiento se produjo durante una operación coordinada en la que participaron varias unidades de seguridad.

"El personal de la unidad de reconocimiento e inteligencia del 3.º Batallón de Infantería de la 3.ª Brigada de Infantería del 313.º Cuerpo Central, afiliado al Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con los funcionarios antiterroristas del distrito, descubrió un antiguo alijo oculto de lanzadores BM-21 rusos en la zona de Darband Bato Khil, en el distrito de Khak-e-Jabbar, del que se recuperaron 18 cohetes BM-21 y 21 ojivas", afirma el comunicado.

Este material podría ser un remanente de la guerra contra la Unión Soviética en los años ochenta o de los posteriores enfrentamientos internos entre facciones muyahidines. Aunque se desconoce cómo llegó exactamente este armamento a la zona, su origen ruso apunta a que proviene de antiguos arsenales que quedaron dispersos tras décadas de conflicto en Afganistán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El alijo descubierto se produce en un momento en que los responsables talibanes han destacado repetidamente la importancia de mejorar los sistemas de armas militares de Afganistán, por considerar que dichas capacidades son esenciales para la seguridad del país.