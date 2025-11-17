Video: cae en Argentina camión lleno de marihuana proveniente de Paraguay

El procedimiento se realizó en la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje Lapachito, cuando los efectivos frenaron un transporte que provenía desde Mariano Roque Alonso (Paraguay).

Durante la requisa, los gendarmes notaron anomalías en las sogas y precintos que sujetaban la lona del semirremolque. Percibieron un fuerte olor a marihuana, lo que despertó la sospecha y alertó al can antigrogas.

El camión fue trasladado a las instalaciones del Escuadrón 14 y allí se descubrieron 115 cajas con un total de 2.384 paquetes rectangulares y amorfos ocultos entre la carga principal.

Tras el narcotest, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 2.697 kilos.

El conductor, de nacionalidad paraguaya, quedó detenido y se dispuso el secuestro del cargamento, los teléfonos celulares y toda la documentación del transporte.

La investigación continúa para determinar quiénes estaban detrás del envío y cuál era su destino final dentro de la ciudad de Córdoba.