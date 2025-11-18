Agricultores suizos denuncian que el acuerdo arancelario de su país con EEUU les perjudica

En un comunicado publicado este martes, la asociación independiente asegura que en el acuerdo, con el que Berna ha logrado que la tasa a sus exportaciones impuesta por EEUU baje del 39 al 15 %, se ha negociado a costa de "sacrificar una vez más el abastecimiento alimentario y la producción agrícola autóctona".

Denunciaron además que el acuerdo implicará un doble rasero en las normas de calidad aplicadas a la carne producida en el país y la que provenga de Estados Unidos.

Los agricultores temen en este sentido que Suiza relaje las limitaciones actuales para la comercialización de pollo clorado o carne de vacuno con hormonas y antibióticos, prácticas frecuentes en Estados Unidos.

En agosto, Estados Unidos impuso a Suiza aranceles del 39 %, una de las tasas más altas de la Administración Trump a sus socios comerciales, bajo el argumento del amplio superávit comercial suizo en los intercambios bilaterales.

Este gravamen ha contribuido a que la economía suiza se contrajera un 0,5 % en el tercer trimestre según estimaciones preliminares.

El jueves pasado, el ministro de Economía y vicepresidente suizo, Guy Parmelin, mantuvo un encuentro en Washington con el representante estadounidense de Comercio, Jamieson Greer, tras el cual se anunció un acuerdo para la reducción de los aranceles a Suiza.

En el texto del acuerdo además Suiza se compromete a animar y facilitar inversiones de sus empresas en territorio estadounidense por valor de 200.000 millones de dólares en los próximos cinco años.