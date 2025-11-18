El Kremlin no se sorprende de que Polonia acuse a Rusia del sabotaje ferroviario

"Para empezar, sería extraño si no acusaran a Rusia en primer lugar. A Rusia la acusan de todas las manifestaciones de guerra o de guerra híbrida", dijo a la prensa el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Peskov acusó a Varsovia de "intentar llevar la delantera a la locomotora europea" a la hora de responsabilizar a Moscú de todos los males.

"Allí la rusofobia florece en su máximo esplendor", resaltó.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó este lunes un acto de sabotaje tras la explosión en la noche del sábado de un artefacto en la vía ferroviaria del este del país.

"Lamentablemente, se han confirmado los peores temores. Un acto de sabotaje ha tenido lugar en la ruta Varsovia-Lublin. Un artefacto explosivo destruyó la vía férrea", escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que indicó que "se encontraron también daños en la misma ruta, más cerca de Lublin".

Según los medios polacos, el domingo por la mañana, un maquinista informó por teléfono sobre irregularidades en la infraestructura ferroviaria cerca de la estación de Mika y una inspección inicial reveló daños en un tramo de la vía, lo que llevó a paralizar el tráfico ferroviario en ese tramo.

Las Fuerzas de Defensa Territorial de Polonia desplegaron este martes 400 efectivos para inspeccionar los raíles y la infraestructura crítica ferroviaria en todo el país.

Según informaron las Fuerzas de Defensa Territorial en un comunicado, todas las vías, terraplenes, puentes, alcantarillas, cruces ferroviarios clave y tramos críticos del país se revisarán, con la ayuda de helicópteros y drones militares, para "eliminar cualquier amenaza potencial".