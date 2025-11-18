En medio de la creciente tensión entre ambos, Japón y China emiten advertencias a sus ciudadanos

Japón advirtió a sus ciudadanos en China que tengan cuidado con su seguridad y eviten las multitudes, en medio de una crisis diplomática a raíz de los comentarios de la nueva primera ministra japonesa sobre un hipotético ataque a Taiwán.

Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, dijo hace dos semanas ante el Parlamento que una operación armada de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a esa isla democrática, que Pekín reclama y no descarta recuperar por la fuerza.

“Presten atención a su entorno y eviten en la medida de lo posible las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses”, dijo la embajada nipona en China.

Recomendaciones

Minoru Kihara, portavoz del gobierno japonés, añadió hoy que dicha recomendación se ha emitido “basándose en una evaluación exhaustiva de la situación política, incluida la situación de seguridad en el país o región en cuestión, así como las condiciones sociales”.

En sus palabras ante los legisladores el 7 de noviembre, Takaichi justificó su posición en la “legítima defensa colectiva”. Taiwán se encuentra a solo unos cien kilómetros de la isla japonesa más cercana.

La embajada de China en Tokio consideró entonces esas declaraciones “abiertamente provocadoras respecto a Taiwán, lo que perjudica gravemente el clima de intercambio entre los pueblos”.

Desde Pekín

Pekín también pidió la semana pasada a los ciudadanos chinos que “eviten viajar a Japón en un futuro próximo”.

En medio de la disputa, el índice bursátil japonés Nikkei 225 cayó este martes hasta un 3,3% en el comercio vespertino.

De la misma manera, el estreno de las películas japonesas “Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers” y “Cells at Work!” se pospondrá en China en medio de las tensiones bilaterales, informó la prensa estatal.

“Los comentarios provocadores de Japón afectarán inevitablemente a la percepción que el público chino tiene de las películas japonesas”, aseguró China Film News, medio supervisado por la Administración Cinematográfica de China, respaldada por el Estado.