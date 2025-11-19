Corea del Sur se despide de su primer submarino mientras prepara su futura flota nuclear

La Armada surcoreana informó que el Jang Bogo, fabricado en Alemania y entregado a Seúl en 1992, realizó este miércoles su última misión, una navegación simbólica de dos horas desde la base naval de Jinhae, en el sureste del país, antes de su retirada oficial a finales de año.

La despedida del submarino de 1.200 toneladas y propulsión diésel-eléctrica se produce tras la reciente luz verde de Estados Unidos para que Corea del Sur desarrolle sus primeros submarinos de propulsión nuclear, una capacidad reservada actualmente a solo seis países en el mundo: China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la India.

Los nuevos buques pueden operar durante meses sin necesidad de emerger, y superan ampliamente el alcance, la velocidad y la discreción de los modelos diésel-eléctricos.

Corea del Sur opera actualmente cerca de 20 submarinos, todos de propulsión diésel-eléctrica, mientras Pionyang cuenta con una flota de unos 70 sumergibles del mismo tipo.

El ministro de Defensa de Corea del Sur dijo a principios de mes, durante un programa de la emisora estatal KBS, que los futuros submarinos nucleares "no dejarán dormir bien" al líder norcoreano, Kim Jong-un.

Pionyang advirtió el martes de que el plan surcoreano de desarrollar los nuevos submarinos desencadenará un "efecto dominó nuclear" en la región y alimentará una carrera armamentística.

En marzo de este año, Pionyang mostró imágenes de un submarino de propulsión nuclear en desarrollo, en medio de sospechas de que está fabricando los sumergibles con apoyo de Rusia.