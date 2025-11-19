El cantante argentino Diego Torres anuncia gira por España en 2026

El anuncio llega apenas unos días después de que saliera al mercado el disco que da nombre a este ciclo de actuaciones, editado por Sony Music.

El álbum, compuesto por once canciones, incluye destacadas colaboraciones con artistas internacionales como el dúo español Estopa, el argentino Miranda, el cantante mexicano Edén Muñoz y el español Manuel Carrasco.

Con más de tres decenios de experiencia en la industria musical, Diego Torres se ha convertido en uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos del mundo.

Nacido en Buenos Aires, creció en una familia de músicos y comenzó su carrera a principios de la década de 1990 como actor en populares telenovelas argentinas.

Ha ganado numerosos premios, incluidos dos Latin Grammy y varios Billboard de la música latina.

Como embajador de buena voluntad de Unicef, el artista está muy concienciado en la lucha contra la violencia sexual y promover la igualdad de género, impulsada por ONU Mujeres.