Federaciones de comerciantes franceses demandan a Shein por competencia desleal

"Es una acción colectiva inédita que marca un verdadero giro", explicó en una entrevista a la emisora France Info Yoan Petitot, director general de la Alianza del Comercio.

Petitot destacó que el conjunto de las federaciones profesionales que han decidido dar este paso representan "más de 100 marcas que dicen basta a la competencia desleal que sufrimos desde hace cinco años".

Insistió en que llevan mucho tiempo advirtiendo a las administraciones y al público sobre los "numerosos" incumplimientos de las reglas comerciales de "plataformas extraeuropeas, y en particular chinas".

El objetivo de la demanda, que se asienta en las sanciones que ya se han decidido contra Shein resultado de controles, pero también por la "publicidad mentirosa", las infracciones en el tratamiento de datos personales y otras prácticas comerciales irregulares, es que se reconozca el daño causado y su reparación.

Según Petitot, los recientes controles han puesto en evidencia que "ocho de cada diez productos" comercializados por Shein no cumplen las reglas o incluso son "peligrosos".

En la primera semana de noviembre, la plataforma china se vio envuelta en un contencioso después de que el Gobierno francés amenazara con suspender su actividad en el país al descubrirse que en su oferta en línea comercializaba muñecas sexuales con aspecto de niñas, armas y otra serie de productos ilegales.

Para evitar ese cierre en Francia, Shein decidió suspender temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no sea ropa.

Las autoridades renunciaron a ese cierre, pero hay un procedimiento judicial contra la compañía china ante la Justicia que podría tener consecuencias en las próximas semanas.