Irán libera el petrolero Talara cinco días después de abordarlo en el estrecho de Ormuz

La compañía 'Columbia Shipmanagement' confirmó que los 21 tripulantes del buque, con bandera de las Islas Marshall, se encontraban a salvo y que sus familias ya habían sido informadas, según un comunicado.

El petrolero está ahora "libre para reanudar sus operaciones normales", subrayó.

El Talara, cargado con gasóleo, navegaba de Emiratos Árabes Unidos hacia Singapur cuando fue interceptado el viernes por la Guardia Revolucionaria iraní, aproximadamente a 20 millas náuticas de la ciudad emiratí de Khor Fakkan, donde se perdió contacto con la nave.

El sábado, Irán confirmó su incautación alegando supuestas infracciones y señaló que el petrolero había sido desviado hacia aguas territoriales iraníes.

Según 'Columbia Shipmanagement', el buque fue autorizado a continuar su ruta y no se formularon cargos ni contra la nave, ni contra su tripulación, ni contra sus propietarios.

Las fuerzas iraníes anuncian regularmente la captura de barcos extranjeros en el golfo Pérsico o en el golfo de Omán por transportar combustible de contrabando, una actividad contra la que las autoridades de Teherán han reforzado su lucha.

En septiembre pasado, el país persa incautó cinco embarcaciones y dos vehículos supuestamente implicados en el contrabando de combustible.

Asimismo, en agosto pasado, las autoridades iraníes capturaron el petrolero 'Phoenix', con bandera de un país no identificado, en el golfo de Omán, que transportaba dos millones de litros de diésel de contrabando y las autoridades detuvieron a sus 17 tripulantes.