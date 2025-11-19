La figura del papa León XIV ya está en el Museo de Cera de Madrid

El museo español presentó este miércoles la imagen, de tamaño real, elaborada por técnicos, escultores y pintores durante cuatro meses.
Aparece vestida con el hábito papal de tejidos reales y lana veneciana y los zapatos rojos característicos de los pontífices, así como con el pelo canoso y gafas.
En un comunicado, el museo destaca el realismo y el minucioso trabajo artesanal de la nueva figura papal.
León XIV fue elegido el 8 de mayo pasado, el segundo día del cónclave para suceder a Francisco, fallecido el 21 de abril.
