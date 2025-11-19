Larry Summers dimite del Consejo Asesor Internacional del Santander por el caso Epstein

Fuentes del Banco Santander han explicado que, "en línea con su retirada de las actividades públicas", Summers ha comunicado su renuncia a formar parte de este consejo que presta asesoramiento estratégico al grupo presidido por Ana Botín, con especial énfasis en innovación, transformación digital, ciberseguridad y tecnologías.

El Consejo Asesor Internacional también aporta su visión sobre un amplio abanico de asuntos, como tendencias de los mercados de capitales; gobierno corporativo y talento; marca y reputación; asuntos regulatorios y cumplimiento, y servicios financieros globales con foco en el cliente, según explica el propio grupo en su página corporativa.

Hasta ahora, Summers presidía este consejo asesor, del que forman parte personalidades como Sheila C. Bair , Francisco D’Souza, Carolyn Everson, José Fernández da Ponte, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, George Kurtz, Mike Rhodin, Nadia Schadlow y James Whitehurst.

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, expresidente de la Universidad de Harvard, había renunciado previamente a la junta directiva de la Fundación OpenAI y había avanzado su intención de retirarse de sus "compromisos públicos".

En los últimos días, un comité de la Cámara de Representantes publicó años de intercambios de correos electrónicos entre el pederasta Epstein y Summers. Entre ellos, había uno en la que Summers parecía estar buscando consejo sobre una relación con una mujer.