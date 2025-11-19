Un muerto y once heridos en ataque israelí contra Líbano, entre ellos niños de bus escolar

"Un ataque del enemigo israelí contra un vehículo en el pueblo de At Tiri, en el distrito de Bint Jbeil, resultó en el fallecimiento de un ciudadano y causó heridas a once más", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

La víctima mortal era el conductor del microbus, un vecino de la zona identificado como Bilal Shayto, mientras que entre los heridos hay varios estudiantes que viajaban a bordo de un minibus escolar y que pasaban por el lugar del bombardeo en ese momento, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego acordado hace cerca de un año y, tras la entrada en vigor de un cese de hostilidades en la Franja de Gaza el mes pasado, intensificó significativamente sus bombardeos contra presuntos objetivos del grupo chií libanés Hizbulá.

El martes mismo, el Ejército israelí aseguró haber matado a dos presuntos miembros de Hizbulá en las localidades meridionales de Bint Jbeil y Blida, mientras que también lanzó un ataque contra el mayor campo de refugiados palestinos del sur del Líbano, Ain el Helu, donde mataron a otras trece personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy