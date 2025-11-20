Decomisan 449,3 kilos de cocaína valorados en 23,7 millones de dólares en Jamaica

De acuerdo con las autoridades, incautaron 449,3 kilos (990,71 libras), cuyo valor estimado en el mercado negro es de 23,7 millones de dólares estadounidenses (3800 millones de dólares jamaicanos) en una embarcación sospechosa.

Los uniformados comenzaron una persecución y los navegantes a bordo del barco arrojaron al mar varios paquetes mientras se daban a la fuga.

La Guardia Costera recuperó el contrabando y lo entregó a la Policía antidroga para su tramitación.

La JDF no precisó si los ocupantes de la embarcación fueron detenidos y describió la incautación como un importante golpe a las redes regionales de tráfico de drogas.

Este suceso ocurre mientras que el país caribeño atraviesa por un proceso de recuperación tras los estragos causados por el huracán Melissa, que impactó la isla el 28 de octubre como categoría 5 (la máxima en la escala Saffir Simpson) y dejó al menos 45 muertos, 15 desaparecidos y daños catastróficos.

También, la incautación se da tras el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y el Pacífico, que comenzó en agosto cerca de Venezuela y Colombia, en una ofensiva ordenada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, llamada 'Lanza del Sur' y en la que ya han muerto más de 80 personas.