Evacuación masiva por erupción volcánica en Indonesia

El monte Semeru, en el este, hizo erupción la tarde del miércoles al lanzar ceniza y gas a más de 13 km de distancia.

La actividad volcánica se calmó hoy pero continuó con fluctuaciones, según la agencia geológica de Indonesia.

Cerca de 900 personas fueron trasladadas a refugios en escuelas, mezquitas y salones comunales luego de la erupción, indicó Sultan Syafaat, del organismo de manejo de desastres.

Evacuación masiva

Las autoridades también evacuaron a unas 190 personas de las laderas del volcán, en su mayoría escaladores que quedaron varados en un campamento después de la erupción, precisó Rudijanto Tjahja Nugraha, director del parque nacional Semeru.

En 2021, una erupción del monte Semeru mató a más de 50 personas y dañó más de 5.000 casas.

Indonesia, un archipiélago en el sudeste asiático con casi 130 volcanes activos, se ubica en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, donde el choque de placas tectónicas causa abundante actividad volcánica y sismológica.

Alpinistas evacuados

A raíz de la actividad volcánica, los 137 alpinistas tomaron refugio en una zona conocida como Ranu Kumbulo, a unos 8 kilómetros del cráter, donde pasaron la noche antes de ser evacuados.

Los flujos piroclásticos son avalanchas peligrosas de gas, ceniza y fragmentos de roca volcánica que descienden a gran velocidad por las laderas de un volcán.

En diciembre de 2021, una erupción similar dejó más de medio centenar de muertos entre la población asentada cerca del Semeru.