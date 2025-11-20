La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,67 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA bajó 0,79 %, hasta los 118.399.679,89 puntos.

Entre las líderes, los mayores descensos fueron para las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-13,5 %), Metrogas (-3,9 %) y Transportadora Gas del Norte (-3,8 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Grupo Financiero Valores (+1,9 %), Banco Macro (+1,8 %) y Central Puerto (+1,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta el 2,4 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 622 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 20 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.450 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió a 1.424 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.425 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,1 %, a 1.488,93 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,8 %, a 1.452,76 pesos por dólar.

Este viernes 21 y el lunes 24 serán días festivos en Argentina, por lo que los mercados retomarán su actividad el martes 25.