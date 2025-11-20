Las series cómicas 'I Love LA' y 'The Chair Company' tendrán una segunda temporada

El comunicado hace referencia a la presentación a la prensa celebrada en Nueva York, en la que Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, anunció la renovación de ambas series.

Creada por Tim Robinson y Zach Kanin, 'The Chair Company' ('La empresas de sillas') es la comedia más vista de HBO en la historia de la plataforma, con una media de 3,3 millones de espectadores en Estados Unidos, según la nota.

Por su parte, 'I love LA' sigue siendo la segunda comedia más vista de HBO en la historia de la plataforma, con una media de casi dos millones de espectadores multiplataforma en Estados Unidos, de acuerdo al comunicado.

En la presentación, Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series cómicas de HBO y HBO Max, destacó la "increíble acogida" de ambas series.

The Chair Company' ('La empresas de sillas') cuenta la historia de un hombre (Tim Robinson) que después de un incidente vergonzoso en el trabajo se ve envuelto en la investigación de una conspiración de gran alcance.

En 'I love LA', un ambicioso grupo de amigos navega por las complejidades de la ambición, las relaciones y cómo el tiempo los ha cambiado en la ciudad de Los Ángeles.