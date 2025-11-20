Llegan a Cuba 139 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos

En esta, la undécima operación por vía aérea registrada en lo que va de año desde EE.UU., fueron devueltos 109 hombres y 39 mujeres, detalló el periódico oficial Granma.

Una de las personas devueltas "fue detenida al encontrarse en libertad condicional en el momento de abandonar ilegalmente el país", añadió el rotativo.

Las autoridades cubanas precisaron que hasta el momento suman 52 las devoluciones de migrantes cubanos desde distintas naciones de la región en el presente año, que suman 1.535 personas.

Asimismo, recalcaron que ratifican "su compromiso con una migración regular, segura y ordenada", al tiempo que advierten sobre el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

Los Gobiernos de Cuba y EE.UU. tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados al país caribeño.

Por otro lado, los vuelos de deportación que estaban suspendidos desde 2020 fueron retomados a finales de abril de 2023 principalmente para los cubanos considerados "inadmisibles" tras estar retenidos en la frontera con México.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) de EE.UU., durante el periodo fiscal 2024 llegaron a ese país un total de 217 615 cubanos, lo que eleva a más de 860.000 la cifra de los últimos cuatro años.

Cuba ha registrado en los últimos años un éxodo migratorio sin precedentes debido a la grave crisis económica que padece, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, una inflación galopante, frecuentes y prolongados cortes eléctricos y una dolarización parcial de la economía.