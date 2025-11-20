Paz cambia al ministro de Justicia de Bolivia porque el anterior tiene una sentencia

La designación dispone que García asuma el cargo de inmediato, y esto representa el primer cambio en el gabinete de Gobierno de Rodrigo Paz después de 12 días en el poder. El decreto firmado por el mandatario boliviano establece que el nuevo ministro tomará posesión “en el día”.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue quien informó que Vidovic cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada emitida por un juzgado de La Paz el 30 de mayo de 2015. La sanción fue dictada después de que Vidovic se acogiera a un proceso abreviado.

Oviedo explicó que la sentencia establece tres años de privación de libertad por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros, en aplicación del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 158 del Código Penal. Según la autoridad, Vidovic renunció voluntariamente a la apelación lo que consolidó la ejecución de la condena.

Asimismo, Oviedo dijo que la información fue obtenida tras cumplir con las diligencias ordenadas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, quien requirió informes sobre posibles causas abiertas contra Vidovic, la nota fue remitida al presidente Paz, quien determinó el inmediato reemplazo en el Ministerio de Justicia.

Oviedo agregó que, conforme a la ley, una persona con sentencia ejecutoriada pierde derechos ciudadanos, lo que implica que no puede elegir ni ser elegido y, por tanto, tampoco ejercer un cargo público como el de ministro de Estado.

El caso generó además cuestionamientos al Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), luego de que este certificara que Vidovic no tenía antecedentes ni sentencia condenatoria registrada. Oviedo anunció que se investigará por qué ese fallo no figuraba en los registros oficiales.

Se prevé que Jorge García, hasta ahora viceministro de Régimen Interior, sea posesionado en las próximas horas como titular de Justicia y Transparencia Institucional.

El gabinete de Paz, compuesto por 15 ministerios, incluye a solo tres mujeres, un contraste con la nueva Asamblea Legislativa, donde por primera vez las mujeres son mayoría. Las ministras designadas son Marcela Tatiana Flores Zambrana en Salud, Beatriz Elena García de Achá en Educación y Cinthya Martha Yáñez Eid en Turismo y Gastronomía.