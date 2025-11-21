Rusia lanza 115 drones contra Ucrania y mata a 5 personas en un ataque a Zaporiyia

De ellos, 95 fueron neutralizados con distintos medios por las defensas aéreas ucranianas, y 19 impactaron en 19 localizaciones distintas de Ucrania.

Los drones no neutralizados han causado daños, según la Fuerza Aérea, en infraestructuras civiles y residenciales de las regiones de Cherníguiv (norte), Dnipropetrovsk (centro-este), Járkov (noreste) y Odesa (sur).

El parte de la Fuerza Aérea explica asimismo que cinco personas han muerto en las últimas horas en Zaporiyia en un ataque ruso con bombas aéreas que ha dañado edificios de viviendas y otras infraestructuras civiles.